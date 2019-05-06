真能發大財？ 網路投票是否支持自經區 結果一面倒...

2019-05-06 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在議會備詢時，被問及自經區議題時不斷跳針「發大財」，讓議員黃捷忍不住翻白眼，也引起民眾熱搜何謂「自經區」？對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」舉辦投票，詢問網友是否支持台灣設立自經區，結果一面倒反對，認為「台灣不該當中國炮灰」。

「不禮貌鄉民團」在6日中午12點25分舉辦投票、活動時間為24小時，票選題目為，「美國總統川普『預告』：本週五（5/10）開始，將要大幅提高課徵中國貨品的關稅。」你認為台灣是否應該設立《自經區》，協助中國將貨品轉出口，讓台灣在未來的中美貿易戰中幫中國打頭陣？

票選的2個選項分別為「支持自經區，台灣幚中國才有活路」，另一個為「反對自經區，台灣不該當中國炮灰」，截至晚間10點共有1.5萬名網友投票，其中「反對自經區，台灣不該當中國炮灰」獲得超過99％的得票率，呈現一面倒趨勢。

對此網友紛紛留言，「這群打手越急闖自經區過關，就越顯現出中國長官交代的任務很棘手」、「韓國瑜真的懂自經區的概念嗎？」、「神經病才會在美中貿易戰火熱的當下跑去跟中國站一起」、「那個1%瞎投的是投給韓國瑜的那類人嗎」。

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