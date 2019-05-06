北捷救命錢被借調還債 北市議員爆列車使用年限再延長20年

2019-05-06 16:23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲屢被議員質疑，調借「救命錢」捷運重置基金「還債」挖東牆補西牆。議員王浩於議會質詢指，該基金原本用於捷運系統設備重置汰換，沒有一項借調台北市政府還債，市府無視法令依據，今年想再借230.2億元，卻犧牲民眾安全；其中捷運文湖線部分車輛已於2016年達20年使用年限，北捷卻再延長20年。

對此，捷運局長張澤雄回應，重置基金目前剩430億元，沒有虧損的問題，基金每年進帳44億元，捷運公司每年都用10至15億元，剩餘的錢存在銀行內，若借錢給市庫也會收取利息、且不會超過剩餘基金的75％；基金如有需要隨時會將錢調會來，不會影響行車安全。

對於文湖線256型列車原使用年限從20年延長為40年，張澤雄表示，台北捷運公司基於實際營運需要考量，已進行系統優化，這批列車20年使用年限到期，更換重要組件，整個列車還是可以用，此事也經過北捷公司評估、台北市政府開會同意；至於是否有其他列車延長使用，則要由北捷公司評估。

王浩調閱數據發現，過去4年捷運重置基金用於車輛零件汰換僅有13.5億元，對比市府調借的金額，可說是九牛一毛；且主要維修汰換的項目為轉向架、車體、輔助電力、推進以及車載通訊，在在顯示捷運車輛在經過20年的行駛後，都將逐漸進入其原始設定的使用年限。豈料，北捷2016年將使用年限逾20年的列車，使用年限延長至2036年。

但王浩痛批，過去4年捷運車輛發生異常狀況導致延誤5分鐘以上共有42件，其中文湖線就有15件，占了超過3分之1的車輛故障事件；再以發生件數最多的2017年來看，15件中就有7件是發生在文湖線上，而該年正好是文湖線車輛上線行駛第21年，正好超過原始設定的20年車輛使用年限。

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