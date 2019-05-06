考試委員擬減為3人 藍營：考試院形同虛級化應修憲

2019-05-06 11:10

〔記者林良昇／台北報導〕立法院11日初審通過「考試院組織法修正草案」，擬將現行19名考試委員減為3名，任期6年改成4年，相關條文今午在立院進行黨團協商。立院國民黨團總召江啟臣表示，民進黨將考試委員人數減為3名，等同讓考試院虛設，跟廢除沒兩樣，若要廢除考試院，請走修憲途徑，若繞過修憲途徑讓試院虛級化，等同踐踏憲政體制。

立院國民黨團今早召開記者會，江啟臣表示，考試院是憲法機關，雖然考試委員人數沒在憲法規定，而由組織法規定，如果要修法把19名考試委員減為3人，等於是讓考試院形同虛設，跟廢除考試院沒有兩樣。

國民黨團書記長吳志揚批評，民進黨「吃飽太閒」，把手伸進考試院，五權憲法設考試院就是為了要制衡行政權的濫用私人，民進黨「司馬昭之心，路人皆知」，削弱考試院目的就是要濫用私人，想要上下其手，讓所有公務體系在民進黨的玩弄之間，不惜毀憲達成目的。

國民黨團副書記長林奕華提到，前總統陳水扁任內曾讓監察院停擺3年半，司法院大法官釋字認為當時那樣的行為是違憲的，同理可推要是把考試委員人數減為3人，等於是廢掉考試院，讓考試院沒辦法實質正常運作，也有違憲之虞。

江啟臣強調，如果要廢除考試院，請走修憲途徑，可以來討論，而不只是組織法的部分內容調整而已。考試權跟行政權的重疊不是今天才發生，問題核心應回到考試院業務要怎麼調整，確立後才有可能談人數的安排，現在的修法是本末倒置。

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