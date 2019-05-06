豐原葫墩圳親水河岸是錯誤設計？中市水利局長范世億挨轟

2019-05-06 09:14

〔記者歐素美／台中報導〕葫蘆墩圳因枯水期水量不大、水位低，現任水利局長范世億竟表示「親水河岸的設計是錯的」，並指葫蘆墩圳抽取地下水浪費電，市議員陳清龍痛批范世億的說法是不負責任，對葫蘆墩圳不了解而「打臉」整個水利局，要求范世億先做好管理維護的工作；環團學者廖桂賢也指出，國人親水觀念偏狹，水體隨自然變動，親水並非指要維持一定水位。

葫蘆墩圳因台中農田水利會採用輪灌方式，加上葫蘆墩圳水位設計本來就不超過30公分，致枯水期時，加上台中農田水利會未放水，葫蘆墩圳即呈現「枯水」現象，附近里長也曾抱怨造成民眾放生的金魚死亡；部分民眾也質疑水太少，認為不符合「親水河岸」的概念。

最近因葫蘆墩圳又呈現枯水現象，台中市水利局長范世億回應媒體時，竟指「親水河岸的設計是錯的」，而且抽地下水浪費電。

市議員陳清龍表示，市府改朝換代，但水利局只換了一個局長，副局長及科長等員工都還在，范世億的說法是「打臉」整個水利局，而且葫蘆墩圳並未抽取地下水，而是收集雨水，枯水期時再抽取使用，「范世億根本搞不清狀況，亂說話」。

陳清龍表示，重要的是維護管理工作，葫蘆墩圳的管理維護標案，水利局拖了4個月未完成發包，市府不支持「水岸花都」政策就擺爛，怪前朝設計錯誤，是「顛倒事實、不負責任」。

知名的環團人士、台北大學教授廖桂賢，對此也在臉書「城鄉河溪論壇」中指出，不管人工或自然水體都是變動的系統，在任何季節要持維持固定水量是不切實際的。

前台中市水利局長、現任交通部觀光局副局長周廷彰表示，葫蘆墩圳是農田灌溉圳，河道內的水量會隨季節變動，這是大自然的現象，公共設施完成後需要妥善的維護和依照現地情況去操作，並且和各機關協調溝通，做好調配與清潔管理工作。

周廷彰指出，葫蘆墩圳在102年胡市府就規劃開蓋，只是當時未考量補充水源機制，水利局在106年設計時就在護岸底下設置675噸的水撲滿，下雨時將雨水儲存起來當做補充水源並循環利用，當持續缺水，水撲滿的水用完了，就必須與水利會及水利署協調水源調配，水利局現在要做的是管理維護及協調水源，「如果公共設施沒有用心維護管理，就怪前任，真的蠻奇怪的」。

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