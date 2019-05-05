發大財政策騙人？ 公民團體：應省思下一代未來

2019-05-05 21:22

〔記者謝君臨／台北報導〕為響應全球氣候緊急行動，公民團體串連全台高中、大學生，預計於5月24日一起站出來，警示氣候變遷危機迫在眉睫；台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華說，各黨總統候選人每天在講「拚經濟」，「誰出去，誰進來，大家發大財」，應省思這些拚經濟、發大財的方式，是否剝削下一代永續發展的未來。

台灣健康空氣行動聯盟等公民團體，今會同多位高中生及大學生召開記者會，宣布將於本月24日以集會、遊行、藝術行動等方式，響應全球氣候緊急行動，要求政府即刻行動，加速減碳、守住1.5°C，並呼籲各界人士共同參與。

台健空盟理事長葉光芃說，氣候變遷影響人們的生活、生計、生命及生存，全球氣候動員已從315學生罷課，擴大為524跨世代團結的公民運動。台灣氣候變遷已進入999危急程度（醫院全院即刻搶救代號），需要政府、企業和全民齊力快速減媒減碳，搶救我們共同的未來。

少福盟秘書長葉大華表示，台灣是碳排大國，卻是倒數第5名減低碳排的後段班，各黨總統候選人每天講「拚經濟」，「誰出去，誰進來，大家發大財」，但這些拚經濟、發大財的方式，是否剝削下一代永續發展的未來，如果這些方式造成氣候更加惡化，我們真的可以說，這些政策都是騙人的。

葉大華強調，政府及未來的總統候選人都應誠實面對此事，這些政策到底如何有效解決氣候變遷？葉呼籲，524一起站出來，沒有投票權的學生更有資格，「你不站出來，沒有人會代表你說話，他們不會理你，因爲發大財不會有你的份」；總統候選人要提出有效解決方法，並公開與下一代共同討論。

高雄師範大學跨領域藝術研究所張雅涵說，在高雄，人家問「你家住哪裡？」我們會說「住在哪一個工廠旁邊」，我們其實是完全跟工廠共存在一起的，這些工廠在50～60年代拿了很多的租稅優惠發展至今，為台灣經濟做出發展，但其產製過程卻未與時俱進，我們想邀請這些工廠一起加入524的行動。

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