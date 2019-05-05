正妹議員電爆韓國瑜！「幾歲教別拍性愛光碟」答不出

2019-05-05 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量高雄市正妹議員黃捷，近期內質詢市長韓國瑜「自經區」議題，讓韓國瑜「跳針式回答」，她也因此爆紅。網友發現她過去曾向韓國瑜詢問「不要拍性愛光碟是幾年級教的」，就讓韓自打嘴巴把他電爆，影片曝光被瘋傳、推爆。

議員黃捷先前在高雄市議會，對韓國瑜質詢關於「性別教育」課程的議題，她首先詢問韓國瑜「韓市長有說要回去把性別教育的課本讀一遍，不知道市長有沒有唸？」，韓國瑜對此答覆「有唸」，黃捷指出，「那我們來進行簡單的考題。教導學生性別認同，市長覺得這是幾年級教的呢？」

韓國瑜發現議員要出題考自己，連忙補充「我沒有從頭看到尾，我要先承認」，黃捷說：「用你的知識背景來判斷，這樣教導性別認同、性傾向、生理性別的內容，是幾年級的課本？」，韓國瑜回答：「在我們讀書的年代好像是國中2年級」，黃捷公布答案「這個其實是高一上（學期）的公民課本。」

黃捷接著問，「教學生要注意、不要拍什麼性愛光碟、這樣自拍的內容，市長覺得大概是幾年級教的呢？」韓國瑜坦承「這個我判斷不出來，我想不用太早（教）吧」，黃捷笑答，此教育並沒有太早教，這是高中健康教育課本裡面的內容，韓聽了張嘴恍然大悟。

網友們看見韓國瑜的表現，紛紛留言批評「高雄哪邊有3瓶100台啤，他應該比較會回答」、「黃議員。你要問他酒的名稱啦。他一定會回答的很溜」、「為什麼他話講完總是那麼急著坐下」、「問這個太難了，他只知道『發大財』這個答案」、「征服宇宙以外的事，都是滴滴答答的小事」。

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