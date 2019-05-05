「被動參選」也得交500萬工作費 吳敦義：只有1、2個不繳很難處理

2019-05-05 16:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天出席第8屆南丁格爾獎頒獎典禮，針對外界解讀被動參加初選都要繳交工作費500萬元是在「卡韓」，他強調，沒有任何人卡任何人，我們歡迎都來不及了，既然要參加初選，不管是主動登記或被動登記，每個人都要拿出規定的作業費，若只有1、2個不繳，恐怕會很難處理。

吳敦義表示，按規定就是要繳交作業費，這不是要卡誰，如果大家參加初選通通有繳錢，只有一個人不必繳錢，那一個就是他，連被動登記都不登記，這樣不好。

吳敦義說，這是大家再三考量過的，最後得到的共識就是不管主動或被動，要參加初選，工作費總是要繳，只有一、兩個不繳，恐怕會很難處理，這也是大家商量過後認為公平公正的初選機制，等於是一個競賽一樣。

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