蔡英文隨扈突開車門撞倒警機車 竟只瞄一眼未道歉

2019-05-05 13:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天上午至新北市板橋區潮和宮參拜，本報接獲讀者投訴，指護送總統的國安局車隊開車門時，用力撞上警用摩托車，警察重心不穩差點摔倒，但國安局人員竟然只回頭瞄一眼，未上前關心，還有一名阿嬤連帶被撞倒在地受了傷，總統隨扈也不聞不問，目睹全程的民眾痛批，國安局實在太囂張了。

根據本報取得的畫面，蔡英文總統車隊抵達潮和宮時，周邊擠滿圍觀民眾，其中一輛載送國安局人員的黑色休旅車，開車門時不小心撞上跟隨在一旁的警用重型摩托車，只見警察踉蹌、重心不穩，差點摔倒在地，幸好一旁的警察同仁與熱心民眾幫忙扶起，但國安局人員竟只回頭瞄了一眼，未趨前慰問，最後該名警察只好自認倒楣，摸摸鼻子離開現場。

警用摩托車被撞倒的過程，不小心壓到站在路旁、一名年約70歲的阿嬤，阿嬤當場跌坐在地，造成右後腦杓、手臂挫傷見血，她立刻用手摀著頭，幸好員警及志工協助將她送至廟內休息，目前已無大礙。

事後阿嬤心有餘悸說，因配合總統參訪行程前往支援廟方，沒想到等待途中遭重機撞倒，當場一陣暈眩，不清楚發生什麼事。

目睹全程經過的民眾拍下畫面，痛批國安局人員實在太囂張，沒有同理心，還有人說，警察真可憐，被欺負還不敢吭聲，更有人諷刺說，國安局目中無人、態度囂張，這才是台灣真正的「國安危機」！

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