蘇揆反自經區 評韓國瑜「發大財」跳針是未進入狀況

2019-05-05 12:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕國民黨如今再提自由經濟示範區，連高雄市長韓國瑜在議會質詢時，都以此不斷跳針喊「發大財」，對此，行政院長蘇貞昌反對，認為將促使大量中國農產品、半成品進來，造成台灣區域與產業不利，也認為韓對自己政策沒進入狀況，才被地方議員抓包。

蘇貞昌表示，自經區如果大量開放中國農產品進來，造成台灣區內區外不公平，同時也讓中國半成品來到台灣，稍微轉一下就變台灣製造，對台灣產業必定不好，對台灣農產大打擊。

蘇貞昌認為，我們要對自己有信心，台商一直回流，投資數字一再超乎預期，連先前公布的2千億元再度被刷新成過期數字，可見外資、台商都對台灣非常有信心，應該大家一起加油，不要再想當年國民黨立委多數時代都不敢通過的自經區。

而韓國瑜日前在高雄市議會接受質詢，時代力量議員黃捷提問自經區的細節，韓卻只跳針回答「發大財」，看到此畫面，蘇貞昌評論，首長面對議員質詢，有時準備不及會有狀況，但如果對自己一再講的政策都沒進入狀況，就會被議員抓包。

另，因前瞻計畫遭批評撒錢，蘇貞昌也補充，當時前瞻被國民黨拼命杯葛，大喊不好不贊成，如今國民黨籍的地方首長都大力爭取，可見前瞻投資非常到位，受各地歡迎，其建設發展、永續環境、經營改善等都很必要，包含日前公視超夯戲劇《我們與惡的距離》，都是前瞻補助下，讓在地演藝產業編出這麼好的在地劇情，亦可見前瞻功效。

蘇貞昌日前在臉書公布勞退基金大賺，被藍營批盛放假消息，蘇揆今回擊，基金確實有賺有賠，去年中美貿易開打確實受到衝擊，當時被藍營立委大罵，如今政府處置經營良好而大賺，也應讓民眾知道，藍營也應給鼓勵才算公道。

蘇貞昌還說，現在正是報稅季，民眾可看出政府有效減輕民眾負擔，跟去年相比真的節稅許多，一切都是為了福國利民。

而關於民進黨的總統大選初選，黨內有蔡英文、賴清德彼此競爭，擔任5人協調小組成員的蘇貞昌表示，與賴多年交情，彼此無話不談，初選中明白賴的辛苦，前幾天致電，了解各方情況並給予加油，但希望雙方真的不要廝殺，認為初選只是過程，最重要是要把力量放在贏得總統大選，至於未來黨內如何初選，則是黨中央職權，希望有好結果。

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