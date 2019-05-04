藍委批「退休金賺一萬」假新聞 綠委回擊：在野黨才假！

2019-05-04 12:30

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨天透過line宣佈，勞動基金今年第一季獲利2100多億元，平均每位勞工退休金增加1萬元。國民黨立委曾銘宗今天潑冷水批評，基金隨股市波動，搞不好過兩天就賠回去、自打嘴巴，蘇揆這樣的說法是假新聞；民進黨立委江永昌回擊，在野黨就可以用去年10月單一月份虧損批評，政院只不過發布訊息哪裡有錯？相較下在野黨的指控才像假新聞。

曾銘宗表示，勞動基金（勞保、勞退）至少5至20年才看得出投資績效，每人只看3個月，若單看第一季賺進2100億元，去年10月單月虧損1227億元怎麼不說？他說，這些都只是股市短期波動，也還沒實現獲利，也許過兩天股市回跌就會自打嘴巴。

曾銘宗提到，勞動基金目前有9兆元潛在負債，每年持續增加6千億元，預估2027年就會破產，過去平均報酬率也只有3%，沒有蘇揆講得那麼偉大，不該當成績效說嘴，蘇揆財務專業嚴重不足，這種說法簡直是製造假新聞，學法出身的勞動部長許銘春也是財務能力嚴重不足，提供這樣的錯誤訊息，也是陷蘇揆於不義。

江永昌回擊說，去年10月勞動基金因為股市大幅波動明顯虧損，在野黨卻為此開記者會痛批政院，若在野黨可以就單一月份批評，政院以一季發布訊息，又錯在哪裡？憑什麼虧損在野黨就出來罵，行政院據實以告就不行？

江永昌表示，雖然勞動基金因為股市波動偶有虧損情形，但股票沒有買賣，損益皆未實現，以全年度來看都是正收益，因此政院一點錯都沒有，一直唱衰勞動基金會被扣錢的，才是假新聞！

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