韓國瑜跳針回答 「自經區」搜尋暴增

2019-05-04 10:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜力推自由經濟示範區，但昨天在議會質詢時頻頻跳針回答自經區就是「要讓高雄發大財！」讓民眾很好奇，紛紛上網查詢，也使得自經區的網路搜尋暴增。

韓國瑜去年11月24日當選後，重申堅持九二共識，但很多高雄市民還不清楚九二共識是什麼？11月25日凌晨紛紛上網搜尋，Google搜尋趨勢顯示，九二共識的搜尋量瞬間暴增。

韓國瑜昨天下午到高雄市議會，進行兩岸小組工作專案報告，針對近日引起爭議的自由經濟示範區，時代力量市議員黃捷質詢說：「市府具體上想鬆綁哪些項目？」但韓國瑜頻跳針回答：「要讓高雄發大財啊！」

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今天上午發文說，國民黨要推自經區也一段時間了，韓國瑜昨天荒腔走板的表現，終於讓台灣人願意去了解什麼叫自經區，並附上一張自經區網路搜尋暴增的圖表。

其他網友也神回說：「自經區就是自斷經脈區」、「自經區就是給中國亂搞區」、「自經區：中國貨進來、中國人進來、中國人發大財，台灣人只能吃土」、「好險不是google發大財」。

自經特區條例，被視為馬政府自經區草案2.0版，上個月立法院重審《自由貿易經濟特區》條例草案，各部會對國民黨立委提出的版本，持保留意見，經濟部長沈榮津也提醒，美中貿易戰後，要注意美國對於產地證明的看法，還有勞團警告，自經區條例恐怕成為台灣經濟毒藥，讓台灣淪為中國產品的洗白加工島。

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