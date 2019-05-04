五四運動一百週年 賴清德：習近平忽略民主與科學

2019-05-04 10:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是中國「五四運動」100週年紀念，中共總書記習近平4月30日發表「五四」講話，宣稱「要積極鼓勵青年到艱苦的一線吃苦磨練」，但29日卻傳出5名北京大學的學生「被消失」。前行政院長賴清德表示，習近平對五四運動的談話，通篇強調「黨的領導」與「愛國主義」，完全忽略五四運動的核心：「民主與科學」的追求。一百年後的今天，他想召喚民進黨創黨的核心價值：獨立自主。

賴清德表示，在五四運動百週年前，他到中研院參觀胡適紀念館。賴引用胡適的話指出「你們不要總爭自由，自由是外界給你的，你們先要爭獨立，給你自由你不獨立你仍然是奴隸......。」

賴清德表示，胡適、雷震、傅斯年、傅正，這些五四的領袖，他們的主張——自由民主，深深影響了台灣。但之前習近平對五四運動的談話，通篇強調「黨的領導」與「愛國主義」，完全忽略五四運動的核心：「民主與科學」的追求。

賴清德強調，科學是追求幸福生活的進步動力。民主是維繫生活與自由的的必要條件。中國顯然是走在背棄五四精神的路上，科學需要自由，自由才有民主。而今日的中國，談科學只有技術，用它來控制、監視人民，更極權統治圖博、維吾爾及港澳；面對台灣，中國更是不停地以武裝威嚇、經濟霸權恫嚇台灣，中國早就忘了五四運動的民主精神。

賴清德認為，只有強化台灣民主，壯大台灣，才是台灣未來應該選擇的路。希望大家能一起努力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/