桃園市動保處長陳英豪下台 議員驚爆原因：擋人財路

2019-05-03 21:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府動物保護處長陳英豪昨天（2日）突然接獲人事命令，轉任農業局林務科長，動保處長則由王得吉接任。桃園市議員詹江村透露，有少數動保團體志工利用在動物園區照顧動物機會，以動保處名義對外募款，捐款卻進私人口袋，陳英豪上任後禁止這樣行為，未料卻惹惱志工四處向議員檢舉，導致他黯然下台。

詹江村說，少數動保團體志工利用在動物園區照顧動物機會發現受傷的動物，會將照片PO上網募款，捐款雖然捐到動保處，卻是指定給哪位志工，陳英豪上任後，認為這樣是斂財行為，加上動保園區也有足夠經費、設備，於是禁止志工募款行為，未來這樣行為導致志工不滿，不斷的向議員檢舉，此次定期會工作報告，一個小小的動保案，竟然同時有8位議員質詢，也讓市長鄭文燦備受壓力。

鄭文燦今天主持布達典禮，行程卻低調列不公開，鄭文燦也感謝陳英豪兩年來的成績，也要新任處長王得吉延續TNVR政策；中聖里長崔美瑛帶著中平里長顏秀錦及地方愛心媽媽到場為卸任的陳英豪加油打氣。

接任處長的王得吉承諾，他會延續執行陳英豪推動的政策，「流浪動物源頭管制一定要做，TNVR也不會有改變」。

桃園市寵物商業同業公會理事長陳秋榮說，陳英豪是難的一見的好官員，他將桃園的流浪貓犬認養從末段班帶到全國第一，凡是事必躬親，尤其是TNVR政策非常成功。

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