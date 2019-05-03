國民黨228事件等33筆政治檔案 促轉會宣布將移歸國有

2019-05-03 17:10

〔記者李欣芳／台北報導〕促進轉型正義委員會今天宣布，經5月1日召開委員會會議，對於國民黨去年所通報的檔案清冊，決議第一階段審定其中33筆為政治檔案，主要是包括二二八事件與動員戡亂體等史料，這33筆政治檔案將移歸國有。

促轉會發言人葉虹靈表示，促轉會今天已將處分書寄給國民黨，國民黨應於處分書送達30日內將相關檔案原件移歸國發會檔案管理局。

據悉，針對促轉會的決議，國民黨可在30天內申請複查，政黨若抗拒移交檔案，可依促轉條例開罰100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

促轉會表示，這次審定過程中，促轉會除邀請專家學者提供意見外，也發函請國民黨提供檔案內容及陳述意見。這批審定為政治檔案的33筆內容涉及1947年二二八事件發生當時國民政府、民間各界對事件之處理意見、決策及特定人士於事件期間之活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制之建立及施行，包括1945年8月15日以後政府機關（構）頒定之法律命令，政黨舉行之會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案、文件與紀錄。

由於上述檔案符合促進轉型正義條例第3條第2款對政治檔案的定義，促轉會會因此議決議審定為政治檔案。

促轉會表示，國民黨去年10月間向促轉會通報之檔案共43095筆，內容十分龐雜，經促轉會逐一檢視，初步已排除約2萬筆應非屬政治檔案，其中有大量的一般性出版品如《宋代災荒的救濟政策》、《莊子的政治思想》、《先秦史研究論集》、《明代清代史研究論集》、《溥儀之死及其生平》、《慈禧太后庚子西奔瑣憶》、《義和團與八國聯軍之戰評述》、《曹錕賄選始末》等；或所述內容在促轉條例規範時段以外者，包括國民黨於中國時期北伐、對日抗戰等資料，如《北伐前後的成都工會》、《民十九「中原大戰」憶往》、《抗日戰史》、《抗日時期之空軍》等。

促轉會在審定過程中也發現，外界普遍關心的文化工作會、海外工作會等檔案，都不在這次通報的範圍，相關檔案目錄也不在其黨史館公開。促轉會後續將依法請政黨繼續通報政治檔案，並持續進行審定作業 。

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