高雄醫療觀光第一團來了 韓國瑜：從澳門來的訪客20人

2019-05-03 18:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天在兩岸小組工作報告裡時透露，高雄力推的醫療觀光有好消息，第一團從澳門來的訪客已經在高雄、20人，他們對高雄醫療品質跟觀光資源相當驚喜。

高雄市觀光局說明，今年3月8日由韓國瑜市長宣佈訂定醫療觀光元年，為積極行銷高雄醫療觀光，韓國瑜也於3月間率領相關局處走訪香港、澳門、深圳、廈門等地推廣，並在市長見證下，於3月23日由義大醫院與澳門葡國台灣貿易商會簽訂來台健檢觀光MOU，現首見成效。

觀光局指出，昨（2）日澳門葡國台灣貿易商會組團來高體驗優質醫療健檢服務，後續參訪旗山、美濃區、蓮池潭、駁二藝術特區等景點，實際體驗高雄醫療觀光友善服務。

觀光局長潘恒旭說，高雄一年四季氣候宜人，有山、海、河、港等美景及眾多知名觀光景點、美食商家、百貨商場等，加上高雄擁有長庚醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院、阮綜合醫院等世界級知名醫院，各醫院皆有擅長的醫療技術，且很多技術都在世界醫界執牛耳之位，而且收費相當合理，讓高雄發展國際醫療觀光產業極具競爭力。

潘恒旭說，本次澳門首發醫療觀光團即為最好實證，來自澳門的貴賓親身體驗高雄優質醫療服務及城市美景後，回去也會成為高雄最佳代言人，將高雄觀光與醫療資源介紹給更多國際遊客，藉以促進兩地城市觀光、醫學產業發展，並擴大延伸至粵港澳大灣區，逐步擴大高雄觀光醫療客源，帶動高雄醫療觀光產業。

潘恒旭也說，本次服務的義大醫院位於燕巢與大樹區，本身即擁有優秀醫療團隊，再搭配大樹區周邊擁有自家經營的購物中心、遊樂園及飯店，以及佛光山佛陀紀念館、大樹舊鐵橋等景點，加上大樹區盛產鳳梨等農產品，也能提供DIY體驗活動，非常適合開發醫美產業，可從頭至尾作好一站式服務。觀光局目前也規劃於6月邀請東南亞國家（菲、泰、越、馬等）大型組團社與知名醫院代表，來高體驗醫療觀光服務及相關遊程，再與高雄各醫療院所交流，並和高雄市的旅行社合作規劃數條醫療觀光健檢專案遊程，共同推廣醫療觀光。

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