本土社團串聯醫界力挺賴清德參選 3天連署人數破千

2019-05-03 16:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕為力挺前行政院長賴清德參選總統，多位本土社團代表今召開「醫界良心的呼籲，支持賴清德參選2020總統」記者會。醫師陳永興說，賴清德自從投入民進黨黨內初選後，一直維持君子之爭，但黨中央決策卻一變再變，甚至「為現任角逐者量身訂做遊戲規則」，初選已成為不對等的競爭遊戲。

陳永興並說，現任角逐者動用國家、黨政資源，傾全力勸退賴清德，賴清德在面臨巨大壓力下，仍堅守民主風範，他們身為默默關心台灣民主前途的公民，更應該站出來給賴清德一些溫暖；陳永興說，自4月30日下午連署至今，已獲得1101位社會人士支持，其中有288位醫界人士，他預計只要連署人數達2000人以上，就會著手成立首個賴清德之友會，不要再讓賴清德一人單打獨鬥。

聲明稿指出，他們是來自台灣各地、服務於不同階層、不同角落的醫療人員，賴清德出身窮苦卻潔身自愛，擔任醫師期間對病患視病如親、獲得病人重視，如此不畏艱難、堅持原則的人，是最符合民進黨早期「清廉勤政愛鄉土」的代表，醫界良心呼籲，盼台灣社會能支持賴清德參選2020總統。

本土社團今大陣仗舉辦記者會，包含羅東聖母醫院前院長陳永興、高雄長庚榮譽副院長陳順勝、台灣社社長張葉森、前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿等多位獨派代表皆出席力挺，現場並出示賴清德新書，記者會後方羅列一千多位連署人姓名，現場本土社團代表並舉手大喊「賴清德當選！賴清德加油」。

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