前立法院長王金平堅持三七制 盼尊重黨員權利

2019-05-03 14:16

〔記者林菁樺／台北報導〕爭取2020總統大選國民黨內提名的前立法院長王金平今（3日）拜會工業協進會，談到國民黨內總統初選提名辦法，王金平仍強調，三七制（黨員投票3成、全民調7成）才是以前黨中央通過的辦法，希望尊重黨員權利。

國民黨總統初選提名辦法尚未拍板，前新北市長朱立倫支持全民調，國民黨僅剩王金平支持三七制，王金平今受訪指出，在真正的初選辦法尚未出爐前，任何建議都可以提供給黨中央參考，堅持三七制是希望尊重黨員權利，「但他們怎麼做，我們也沒辦法」。

而外界也認為堅持三七制恐撕裂國民黨、保送民進黨，王金平回應，這樣的說法太粗淺、過於情緒化，應理性分析。

有關前1天的吳王會，王金平拿出香港明報的專欄「他們愚蠢的距離」給黨主席吳敦義，是在污辱國民黨，王金平強調，這篇文章不是他撰寫，而是港媒看台的感想，且黨中央應接受各方意見，容納出自己的意見，他只是提供給黨中央參考，若提供一點意見，就有這麼多陰謀，這樣高度太低。

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