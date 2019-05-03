賴清德自曝參選總統真相 邱建富：所言不虛

2019-05-03 15:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕前行政院長賴清德今天上廣播節目「蒄蒄早餐」，受訪時談到因為自己在台南、彰化輔選，支持者給他的悄悄話，「叫他一定要出來選總統…」他才要選總統，這句話引起政壇關注，輔選時，人就在賴清德旁邊的民進黨彰化縣黨部主委邱建富，今天證實的確有不少支持者要賴清德選總統。

不過，邱建富透露指出，今年彰化第1選區立委補選，賴清德來彰化2次輔選，他聽到支持者對賴清德說的話，當面問過賴清德「要不要選總統？」賴清德回答都說「他全力支持蔡英文總統…」

民進黨總統初選議題持續發酵，賴清德廣播受訪時談及自己是因為看民進黨局勢困頓，並在台南、彰化輔選時，「有人跑過來跟他握手講悄悄話，一定都是叫他出來選總統。」

對此，邱建富今受訪指出，確實有支持者拱賴清德選總統，他也聽到支持者鼓勵話，當時他在現場深深感受到民眾對賴清德期待與支持，他也認同賴清德的聲望，但儘管如此，目前局勢，民進黨要延續執政、讓本土政權繼續深耕，蔡賴配是最佳組合，也最具勝選。

邱建富說，翻開過往民進黨失敗的經驗，台中市長張溫鷹、南投縣長林宗男爭取連任時，因為黨內出現競爭對手，最後提名競爭對手，結果兩人皆輸，若不希望歷史重演，就應支持蔡英文連任。

「歷史經驗告訴我們，能夠連任的首長沒有不爭取連任的…若不爭取等於否定自己的執政…」邱建富說，現任執政首長或總統，除非身體健康因素或官司問題，才會放棄爭取連任，常理要顧大局，民進黨應該支持蔡英文連任，才不會讓張溫鷹、林宗男事件重演，更不致於出現「掐掐倒」（台語：全盤皆輸）的選舉結果。

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