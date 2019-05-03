數據曝光！港媒：美軍艦過去12年92次通過台灣海峽

2019-05-03 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕法國海軍「葡月號」巡防艦（Vendemiaire）4月6日通過台灣海峽，引發中國不滿，讓歐美軍艦航經台海一事再度掀起熱論。港媒《南華早報》今天披露，從2007年至今，美國軍艦已92度通過台海，且2016年蔡英文出任我國總統時，航行次數更達最高峰。

《南華早報》報導，根據該報獨家獲得的統計數據，美國軍艦在過去12年內通過台海92次，在歐巴馬政府時期，美國軍艦通過台海的頻率明顯較高，其中2012、2013、2015及2016年均達到雙位數，而2016年時值蔡英文總統初上任，台灣與中國關係緊張，美軍艦通過台海的次數更達到12次之多，為2007年以降最高值。

報導指出，在2017年川普接任美國總統後，美國軍艦通過台海的次數從前一年的12次驟降至5次，去年也只有3次，不過今年截至4月便已有4次通過台灣海峽的紀錄，數據有較去年上升的趨勢。

中國當局上月29日對「美軍艦過境台海」一事表達擔憂，並將台灣問題描述作「中美關係最重要的敏感問題」，相較過去中方往往在第一時間表達嚴厲抗議，這次的言論與態度被外界認為溫和許多。

對此，新加坡國防與戰略研究所研究人員Collin Koh分析稱，若美國軍艦僅正常地通過台灣海峽，且未發布任何公告或經媒體公開報導，那中國方面就毫無理由提出異議。

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