宋楚瑜退資政聘書 蔡英文：尊重決定、感謝2度出席APEC

2019-05-03 11:01

〔記者楊心慧／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜日前率團出訪粵港澳地區，接受中國官媒《新華社》專訪提到「台灣是中國的一部分、追求統一是兩岸中國人的共同責任」，昨更說「願意正式把總統送給我的聘書送回去」。總統蔡英文表示，她有聽到昨天宋楚瑜所說的話，「對於他的決定，我們給予尊重，感謝他擔任資政期間兩度代表台灣出席亞太經濟合作會議（APEC）」。

宋楚瑜談話引起各界議論，蔡英文昨表示，如果宋楚瑜對一國兩制抱持肯定態度，會請他離任總統府資政；宋楚瑜則說「很願意正式把總統送給我的聘書送回去」，並表示過去他參加APEC，向來立場是「兩岸一中，兩岸一家親，反對台獨」，到現在還是如此，從未改變，感謝蔡總統對他的信任，既然不參加國際會議，這個頭銜對他沒有什麼特殊意義。

蔡英文今上午前往松山慈惠堂，蔡英文受訪表示，她有聽到昨天宋楚瑜所說的話，「對於他的決定，我們給予尊重，感謝他擔任資政期間兩度代表台灣出席亞太經濟合作會議（APEC）」。

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