柯文哲若參選 兩岸政策協會民調：蔡英文勝賴清德

2019-05-03 10:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕兩岸政策協會今公布「民眾對2020總統大選之看法」調查結果。本次調查針對蔡英文、賴清德、韓國瑜、郭台銘、及柯文哲進行2020總統大選的對比式民調，在假定柯文哲參選的情況下，不管代表國民黨參選的是韓國瑜或是郭台銘，蔡英文的對比式民調均首次贏過賴清德。

民進黨、國民黨總統初選持續進行中，包括兩岸政策協會和台灣制憲基金會都在今天上午發布民調，台灣制憲基金會民調顯示，在有柯文哲參選的狀況下，國民黨派出韓國瑜參選，則賴清德（對比式民調）小贏蔡英文2.5%；若國民黨派出郭台銘，且柯文哲參選，則賴清德贏蔡英文3.3%。

兩岸政策協會指出，在3/19及3/29的民調中，在對上韓國瑜及柯文哲的情況下，蔡英文的對比式民調均小幅落後賴清德1至2%；但本次民調，同樣在對上韓國瑜及柯文哲的情況下，蔡英文的對比式民調反而是以27.9%領先賴清德的26.8%，選情開始呈現逆轉的現象。

如果是在對上郭台銘及柯文哲的情況下，蔡英文的對比式民調同樣是以28.0%小幅領先賴清德的27.3%。

兩岸政策協會民調顯示，在蔡英文（27.9%）、韓國瑜（32.6%）及柯文哲（26.0%）參選狀況下，蔡英文以4.7%落後韓國瑜，位居第二。在賴清德（26.8%）、韓國瑜（31.6%）及柯文哲（28.6%）參選狀況下，賴清德以4.8%落後韓國瑜、1.8%落後柯文哲，位居第三。可見若以柯文哲、韓國瑜作為對手，民進黨推出蔡英文參選，相較於賴清德，勝選機率更高。

而在蔡英文（28.0%）、郭台銘（30.2%）及柯文哲（28.5%）參選狀況下，蔡郭柯三人的支持度差距都在誤差範圍之內，呈現三腳督的狀況，勝負難料。在賴清德（27.3%）、郭台銘（27.9%）及柯文哲（29.1%）參選狀況下，賴郭柯三人的支持度差距同樣都在誤差範圍之內，差距有限。

兩岸政策協會的數據顯示，在誰比較可能代表民進黨參選2020總統方面，45.3%的受訪者認為是蔡英文，41.7%則認為是賴清德，目前蔡英文的聲勢略高過賴清德；而在民進黨的支持者當中，54.1%認為蔡英文可能出線，38.2%認為賴清德可能勝出。

至於誰比較可能代表國民黨參選2020總統？39.7%受訪者認為是韓國瑜，26.4%認為是郭台銘，13.1%認為是朱立倫，9.0%認為是王金平；而在國民黨的支持者當中，52.0%認為韓國瑜最有可能勝出，其餘依序為郭台銘（24.6%）、朱立倫（14.5%）、王金平（4.7%）。

對於蔡英文總統在提升台美關係的表現，有40.0%的民眾感到滿意，43.4%感到不滿意；另外有16.6%未表態；對於蔡英文總統在提升國防實力的表現，有40.2%的民眾感到滿意，46.7%感到不滿意；另外有13.1%未表態；對蔡英文總統最近的整體表現，有39.7%的民眾感到滿意，51.5%感到不滿意；另外有8.8%未表態。

兩岸政策協會的民調是於108年4月29~30日委託循證民調進行調查。成功訪問1101位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.95%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及縣市別進行樣本代表性檢定後加權處理。

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