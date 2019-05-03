「中共同路媒體」滲透 學者示警：很多人對中國產生了幻想...

2019-05-03 06:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕國安局昨指出，台灣有「中共同路媒體」，事實上，流亡美國的中國政治經濟學者何清漣在新書《紅色滲透》中表示，親中媒體對公共事件扭曲報導，台灣的媒體從高度自由向被「中國因素」操控的狀態而轉變。書中並引述台大新聞所教授張錦華的觀點認為，這種台灣媒體形同被中國政府「收買」的現象，其實已經是國家安全層級的問題。

張錦華警告說，「當這種有效率的不實宣傳全面塑造中國美好的形象時，台灣人民就會覺得中國政府、中國都是好的，卻不知道這個國家有很嚴重的人權、環保問題。當有人指出中國的真實情況時，很多人會覺得有毛病，怎麼可能？慢慢地我們的警覺性越來越低，甚至很多人對中國政府產生了幻想」，最後有可能就是中國「不費一兵一卒」、「兵不血刃」實現統一，這無疑讓台灣的民主政治和國家安全面臨雙重危機。

《紅色滲透》分析，中共滲入台灣媒體業，在2008年以前採用的是迂迴繞道的方式，借道海外中資入股台灣媒體。2008年以後，北京勢力滲透台灣媒體走的完全是陽光大道，無須隱身。

據《紅色滲透》，旺中的蔡衍明在中國投資巨億，早就以中國為其事業版圖的核心，在其入主媒體後，對媒體有許多自己的規訓。比如要加重中國的新聞比例；對台灣歷史上的「二二八事件」要改寫成突顯中國在這道台灣歷史傷痕中的「英雄」角色等；要力挺馬英九，凡批馬、以及稍微挺扁的新聞幾乎都會被要求檢討。

書中指出，電視主播因為在某日晨間播報當日報紙頭條時，依照某平面媒體所下的標題，直接稱呼馬英九為「宅男總統」，蔡衍明因此勃然大怒，堅持要處分這位電視主播。從此以後，旺中形成一種非常滑稽的報導風格：對台灣本土的政治雖然有時批評，但其更重要的功能卻是成為中國大外宣鏈條中的一環，「全力哄抬中國」。

《紅色滲透》強調，兩岸媒體交流尚有許多制度與法制上的漏洞，為了獲取更大利益，台灣媒體也開始頻繁出現『尋租行為』（Rent-seeking），這種「以商逼政」的策略，付出的成本就是台灣媒體「第四權監督權責與國家利益」。

何清漣在書中表示，台灣新聞自由度的升降受台海關係變化影響，雖然從2016年起至2018年，台灣新聞自由度再度回歸亞洲第一名，但是自由不是免費的，只要中共政權存在一天，對台灣的政治干預就會繼續下去，中國對台灣媒體的紅色滲透仍處在動態之中，必須繼續警惕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/