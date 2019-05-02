金門小三通爆量 縣長楊鎮浯盼加強通關環境爭取回頭客

2019-05-02 23:05

〔記者吳正庭／金門報導〕中國「五一長假」啟動，金門小三通爆量，創下單日入出境史上最高紀錄；金門縣長楊鎮浯今天前往小三通碼頭，慰問安檢動線人員辛勞，並希望加強提供一個舒適、便捷的通關環境，旅客能一來再來，持續為小三通加溫。

有鑑於兩年前小三通旅客受兩岸「冷關係」波及，楊鎮浯上任後，深悟人潮即錢潮，積極訪中國開拓遊客訪金門；這兩天，中國五一黃金周啟動，至少4天的假期，催動不少人潮抵金，尤其是年輕客群。

縣府觀光處長丁健剛指出，今年小三通1至4月累計入出境旅客67萬1812人次，較去年同期增加9萬7091人次，成長16.89%。5月1日全天，光是入境旅客，除最後1班交通船還有空位，其餘班班客滿，1天有6752人次入境，其中中國客4734人次，全天總入、出境旅客達9023人次，3項數據都創歷史新高。

楊鎮浯說，從數字觀察，顯見1月前往中國福建省、泉州市、廈門市爭取旅遊合作與交流結果奏效，這是一個好的開始，也寄盼小三通人數穩定成長。

楊鎮浯與縣港務處長何佩舉、觀光處長丁健剛、行政處長陳祥麟實地走訪小三通入、出境動線，就如何提供一個更舒適、便捷的通關環境交換意見。

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