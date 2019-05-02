為何力推「高屏大機場」？苦苓「4點原因」酸爆韓國瑜

2019-05-02 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，拋出建造「高屏大機場」想法，引起爭議。不過韓國瑜不畏批評，日前又重提「高屏大機場很重要」。對此，作家苦苓在臉書表示，韓國瑜力推「高屏大機場」有「4個原因」，網友看了紛紛笑稱「酸度破表」。

苦苓今（2）日在臉書發文，表示韓國瑜極力主張建「高屏大機場」，其實有四點原因：

首先，因為小港機場的國際航線太少，改建「大機場」之後，各國就會自動把飛機開過來。

其次、據說中國要派一百萬名陸客「人進來」、讓高雄人「發大財」，所以需要這麼大的機場才能接待。

再者，萬一中國載運大批解放軍登陸高雄，必須有夠大的地方讓他們停放軍機。未雨綢繆，才能成功達成「九二共識」。

最後，為了讓韓國瑜搭乘最新的太空船，前往征服宇宙。

苦苓也在文章中表示，無論網友認為韓國瑜力推「高屏大機場」的原因為上述中哪一點，只要留言回答，就有機會獲贈苦苓新書一本。對此，網友紛紛笑回「肯定是第四點，搭太空船去黑洞啦」、「5.以上皆是」。也有網友表示「酸度破表」、「台灣人是怎麼了，只會相信說空洞大話的人」、「他真的誇大無極限」。

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