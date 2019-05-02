賴清德：若大家接受黨中央期程 問題很快就能解決

2019-05-02 15:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會昨討論總統初選日程，但未對日程做決定，而是決議交由5人協調小組再與蔡、賴溝通，日程待5月22日中執會再確定。前行政院長賴清德今受訪說，接受黨中央所提出來的草案，也就是5月底前完成初選。被問到是否希望總統蔡英文也能接受此期程，賴清德說，「如果大家對黨中央所規劃的期程都能夠接受的話，我相信問題很快就能夠解決」。

儘管黨中央昨向中常會提報日程草案，規劃在5月27至31日進行總統初選民調，6月5日公告提名人。然而多數中常委反彈，此案由討論案改列為「報告案」，未做准否決議。中常會僅決議，協調小組到22日應繼續協調，並由5人協調小組時程按報告案內容，再與雙方參選人協調。5月22日中執會再確定日程。

賴清德今下午赴大稻埕地區文化交流前，接受媒體訪問。賴清德說，民進黨的初選期程如果能夠早日決定，當然是比較好，除了可以減低基層焦慮，也有助於明年1月11日總統大選，但他肯定這次黨中央卓主席、黨秘書長羅文嘉大家堅定維持民進黨民主機制的用心，現在黨中央所提出來的草案，也就是5月底前完成初選，他個人是接受的。

總統蔡英文昨對日程回應：「就我了解中常會對時程沒有做出決策，是交給五人小組做進一步協調」，賴清德說，昨天確實有這樣的報告案，本來是討論案改成報告案；也確實黨中央有這樣規劃，也就是5月22日之後，就會有政見會、辯論會，再進行民意調查。這樣的期程黨中央原先是有規劃的，這樣的規劃，他個人是接受的。

媒體提問，所以希望蔡總統可以接受這個期程嗎？賴清德說，「如果大家對黨中央所規劃的期程都能夠接受的話，我相信問題很快就能夠解決」。

對於英派昨天在中常會砲轟羅文嘉，賴清德說，包括卓主席、羅秘書長他們想要維持一個民主機制的用心，我相信是很清楚的，社會會給予肯定，他也認同羅文嘉提到的勝選的三個前提。第一、民主程序；第二、團結的共識；第三、團結打贏勝仗。他也支持秉持這樣理念參與這場初選。

對於蔡英文先前提到「全代會」三個字，賴清德說，這部分他相信黨中央會妥善處理。

媒體提問，會覺得英派太強硬嗎？賴清德說，他相信每一個人看法都不同，他個人再度表達接受黨中央所規劃的期程。

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