中國在台海「逢艦必跟」 國安局：不排除增大對我挑戰

2019-05-02 13:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對上月美國、法國軍艦通過台灣海峽，國安局副局長陳文凡今在立法院外交及國防委員會答詢時表示，除了美、法之外，今年4月還有越南、泰國、菲律賓及印尼等國的軍艦通過台灣海峽，而中國目前對此都是「逢艦必跟」，對於用兵也越來越有信心，不排除會增大對我方的挑戰。

陳文凡指出，今年以來美國軍艦共通過台灣海峽4次，前3次是在每月24日實施，4月則延後到28日，每次通過台海的軍艦數量都差不多，也都是以水面作戰艦艇為主，並且有逐漸形成常態巡航的模式。

面對國民黨立委江啟臣詢問是否有其他國家軍艦通過台灣海峽，陳文凡表示除了美、法，4月份還有越、泰、菲、印等國的軍艦通過，其目的主要是參加4月23日在青島的中國海軍建軍活動，而日本據他所知是沒有；江啟臣進一步追問中方對通過台海的各國軍艦有無意見，陳文凡則回答現在中方就跟監方面是「逢艦必跟」。

針對先前中共軍機穿越海峽中線一事，江啟臣也追問是否是近20年來首次，對此陳文凡則語帶保留，僅表示「公開的」是首次，「未公開的」得去問國防部。

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