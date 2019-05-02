給吳敦義看「他們與蠢的距離」 王金平：呈現外界公正聲音

2019-05-02 13:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕堅持參選總統的前立法院長王金平，今天上午於國民黨中央「吳王會」之後，立即驅車到台中市，參加台中市總工會「台中市百位理事長支持王金平之友會」成立大會，王金平指出，他於「吳王會」拿明報的文章「他們與蠢的距離」給吳敦義看，動機是「給他參考」外界第三方公正的聲音，至於初選方法，他強調自己尊重黨中央，但他擔心，初選關係到黨員權利，黨中央應再思考。

王金平今天上午拿給吳敦義看的報紙文章「他們與蠢的距離」，充滿嘲諷之意，此文章抨擊國民黨總統初選，改用全民調方式，是「保韓條款」，有利於韓國瑜的初選方式，這種全民調無疑是宣告國民黨自己死刑、自廢武功的愚蠢行為，對此，王金平指出，此文章是外界的聲音，第三者的聲音最公平，沒有加入主觀的成分，他才會提供此文章作參考，他沒有要求一定要怎麼辦初選，但他想表達中常會通過的「三七」的一個比例制（三成黨員投票，七成民調），關係到黨員的權利，在制定初選辦法的時候，應該要好好的再思考一下（指改為全民調，影響黨員權利）。

至於初選的方式，王金平強調，黨中央可能還沒有做決定，中常會要通過初選辦法，會再延一個禮拜，可能是在5月15號才會通過提名的辦法，至於藍營人士紛紛到中國，包括親民黨前主席宋楚瑜，不但與中國國台辦見面，還認同一國兩制，王金平強調，他主要是返鄉祭祖，不是為了政治而到中國，「九二共識當然非常敏感」，他一再強調，國內主流民意不贊同一國兩制，所以，「我當然跟主流民意是一致的」。

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