徐世榮批南鐵案向小英陳情 黃偉哲：他有住在台南嗎？

2019-05-02 11:54

〔記者蔡文居／台南報導〕政大地政系教授徐世榮為南鐵案，在臉書貼文向蔡英文總統陳情，他批評台南市政府強勢逼迫受災戶搬遷，並提早於5月1日斷水斷電，呼籲避免苗栗大埔案的悲劇重演，呼籲待行政法院有正式判決後，再做後續處理。台南市長黃偉哲今天回應說，「政大的教授不知道有沒有住在我們台南？」

徐世榮指他於1日晚上接到台南鐵路沿線受災戶慌張求救，指台南市政府強勢逼迫受災戶搬遷，1日就前往拆除水表及電表，比原定的拆遷期限5月3日提早前去斷水斷電，所有受災戶陷入極度的恐慌。

市府則澄清說，依交通部鐵道局中部工程處的函文，5月3日執行東區前鋒路1號建物強制拆遷，4月30日中午12時辦理斷水斷電。

黃偉哲今天在市議會針對南鐵案外界的批評做出回應。他表示，「政大的教授不知道有沒有住在我們台南？他不知道知不知道我們台南的民眾對於鐵路地下化的希望是多高？」

他說，台北市在1989年鐵路地下化就通車，台南市在2019年鐵路地下化才開始要動工。當然，對於受影響民眾的犧牲及付出，我們高度感謝。這是中央重大的工程，從2007年到現在2019年已經延宕了12年才開始動工。

對於南鐵案被指東移的批評，黃偉哲表示，如果工法可以被接受、可節省公帑，且能減少徵收民地，我們當然願意做。但事實上，如果事與願違的話，我們還是儘量拜託民眾多體諒。

黃偉哲說，市政府在過去賴前市長的時期也興建的南鐵照顧住宅，這是任何公共建設徵地的先例，現在南鐵已是依照市價徵收，還蓋每坪10萬元的高級照顧住宅，地點是也位居交通要道，政府對受影響民眾的補償已竭盡所能，希望大家能夠體諒全體市民殷殷期盼鐵路地下化能縫合台南市區的一個心願。

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