立委擬修法弱化考試委員職權 考試院長痛批違憲不惜請辭負責

2019-05-02 11:40

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院司法法制委員會初審通過「考試院組織法」修正草案，擬將現行19名考試委員降為3名，任期6年改成4年，並將考試委員的決策權變更為研究及建議權，考試院長伍錦霖今天親自召開記者會，痛批此舉有嚴重違憲疑慮，他誓言捍衛文官體制及人民權益，並負起完全政治責任，不惜請辭負責。

對立委修法動作，考試院副院長李逸洋表示，考試院不提出考試院版修正案，但將針對立院修法條文提出相對應對案，包括憲法賦予考試院憲定執掌，決策權主體在考試委員，立委擬修改為研究及建議權，並不合宜。考選業務專業及繁雜，考委改為3人，恐無法負荷相關事務；考訓用合一，立委把培訓業務刪除，損及整體考試權完整性。

考試委員蔡良文表示，憲法第88條規定考試委員依法獨立行使職權，考試委員行使職權的範圍，以憲定職掌事項為範疇。國人對於國家考試、文官體制有高度信賴性，即使政黨輪替不改對考試院的信賴度，貿然修改體制，並不適宜。

伍錦霖強調，立法院為國家最高立法機關，考試院尊重立法權。但憲法第87條明定考試院就職掌事項，得向立法院提出法律案的提案，自行憲迄今逾70年，皆由所屬部會研提草案函陳考試院，經考試院會決議後，函請立法院審議。該運作模式不僅屬憲政設計，且係考試院憲定職掌的國家文官重要典章制度，須經由合議制運作，廣納多元意見。

立法院對考試院組織法修正內容，是否符合憲法對五權體制的設計，及影響考試院有效合宜的運作，所涉者已非單純修法問題，考試院將以嚴謹、務實、負責的態度，研議提出符合憲法規範的適切意見。

各憲定機關，應本五權分治、平等相維、互相尊重的原則及精神，行使憲定職掌。考試院將全力捍衛憲定職掌及運作。如果最後立法院強行通過有違憲疑慮的法律，破壞文官體制，損及人民權益，他將負完全責任。

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