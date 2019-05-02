政府估CPTPP效益：一次交11朋友，耐心爭取支持

2019-05-02 10:55

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天將通過「海關進口稅則部分條文修正草案」，大幅調降日本清酒等15項農漁工等產品關稅，為爭取台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）增加國際談判籌碼，儘管我國爭取加入CPTPP面臨不小阻力，不過，政府持續透過管道與日本等11個CPTPP會員國私下個別溝通，行政院經貿談判辦公室官員表示，台灣國家處境特殊，需要用耐心、低調的方式來爭取支持。

根據我政府所做的台灣加入CPTPP效益評估，CPTPP是11個國家的多邊貿易協定，消除彼此間貿易限制與關稅，涉及開放多達5億人口的新市場，包括服務業市場、農工產品與政府採購，台灣加入CPTPP的效益，是「一次交到11個朋友」，以經濟貿易和11個國家建立盟友，擴大國際空間，反轉台灣面臨邊緣化的劣勢，加入CPTPP，台灣可獲得海外市場、國際空間與就業機會。

CPTPP的前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），歷經多年談判及美國退出的波折，去年底終於在日本、墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11個成員國堅定支持亞太區域自由貿易與經濟整合的決心下，完成此一劃時代的經貿協定並讓CPTPP生效。

根據國貿局「台灣加入CPTPP效益評估」簡報表示，比起為數眾多、兩國之間的雙邊貿易協定，CPTPP有11個國家的貿易協定，其影響更大，由於是11個國家連成一氣，如果被排除在外，「孤單邊緣指數」將乘以11倍。

這項簡報指出，當前各國經濟轉型、貿易競爭，台灣企業的挑戰與日俱增，台商拓展海外市場，須承受當地法規隨時變更的風險，較難有保障，台灣的跨國協定很少，相較開放經濟國家，將面臨較高的障礙與風險，台灣加入CPTPP的效益，將擴大台灣產品的海外市場，以經濟貿易與11個國家建立盟友，和11個國家公平競爭，將吸引外資來台，增加就業機會。

經貿談判辦公室官員表示，政府會有耐心進行溝通，不希望因為大張旗鼓或是躁進，扼殺了我們加入CPTPP的機會，而是透過各種的經貿對話管道向CPTPP成員國爭取支持，儘管加入CPTPP須獲得11個全體會員國的同意，進入的門檻高，但我們爭取所有的會員國支持，1票也不能少！

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