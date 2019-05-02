台北芭樂價跌到去年1/4 國民黨團：說好的切腹呢？

2019-05-02 10:57

〔記者陳昀／台北報導〕去年7月時任農委會主委林聰賢曾發下豪語稱，若今年產銷失衡就跟時任副主委陳吉仲一起「切腹」，今年3月蘇揆也曾說，若產銷失衡處置不當就換掉現任主委陳吉仲。立法院國民黨團今天召開記者會指出，番石榴、鳳梨近月都面臨嚴重價跌，比較去年同期平均價格，已掉到1/2到1/4不等，立委痛斥陳吉仲不要只會「1450搞網軍」，快點下台負責。

立委曾銘宗指出，根據台北農產運銷公司資料，番石榴去年1至4月平均價格從每公斤33.22元漲到41.82元，今年同期卻從37.05元跌到13.07元，鳳梨也有類似情形，去年1至4月從19.96元漲到37.31元，今年卻從15.08元微漲到19.6元，他到台北濟南路的水果行買一堆芭樂才100元，超便宜，可想像農民更是血本無歸，農委會還記得自己的承諾嗎？陳吉仲最好不要再搞網軍，拿不出具體辦法乾脆下台！

「為官不仁近富貴，黎民愁困卻不聞！」立委林奕華表示，這就是民進黨的寫照，店內價格便宜，代表產地價格更低賤，最近大家只關注政治議題、不關心農民辛苦，農委會最紅代名詞變成「1450」，難道只會搞網軍？產銷失衡難道是地方政府的事？地方政府拚訂單，農委會不是該第一時間處理農產過剩？

她說，去年林聰賢保證不再發生，雖然主委換人，但陳吉仲去年是副主委，都是同一個農委會，蘇揆3月曾說若產銷失衡處置不當就換主委，請回答現在陳吉仲該不該下台。

立委陳宜民表示，高雄市長韓國瑜希望將芭樂外銷大陸，高雄市農業局長就精確掌握到大陸習慣吃紅心芭樂，而非台灣這種脆甜的白心芭樂，精確掌握外銷脈絡，反觀農委會一籌莫展，成立台農發也毫無作為；4月陳吉仲送芭樂到各立委辦公室，也被很多人退回，畢竟「送芭樂給立委不能解決問題」。

立委童惠珍批評，多虧韓國瑜到處賣農產品，台灣人才開始注意到農漁業，民進黨對農漁業政策的無能也被看破手腳，農委會主委不務正業，只會講幹話，跟蘇揆拚政治，會成為壓垮民進黨最後一根稻草。

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