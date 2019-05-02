吳王會 王金平重申參選到底決心

2019-05-02 10:37

〔記者施曉光／台北報導〕爭取國民黨提名參選總統的前立法院長王金平今日上午到國民黨中央黨部與黨主席吳敦義會談，表達對於統提名遊戲規則的看法，會後他在文傳會主委程美華陪同下召開記者會發表三點聲明，內容重申過去一貫的論調，就是不能因人設事、公平公正原則以及參選到底的決心。

對於媒體追問是否日後一定會參加黨內初選及辯論會，王金平說，他昨天已經回應過，「非常願意」，而且對於黨的提名作業，他都予以尊重﹔至於高雄市長韓國瑜不考慮參加辯論，他說，「我只談個人，不談其他人。」

王金平指出，在黨中央總統初選辦法沒有出爐之前，他今天特別向吳敦義表達三點意見，提供給黨中央參考，第一就是國民黨為民主政黨，民主政黨一定不能夠因人設事，第二是初選辦法必須符合公平、公正的原則，第三則是重申自己參選到底的信心與決心。

王金平過去主張黨內初選應採中常會早已通過的七三比制，也就是民調、黨員投票各占七成與三成，在黨中央轉向改採全民調後，王還一度質疑這樣對於已經在開拓黨員票下功夫的自己不公平，如今改口願意尊重黨的機制，黨內認為未來特別提名辦法已確定採取全民調辦理。

雖然全民調已是大勢所趨，但王金平仍在「吳王會」中表達嚴正立場，還特別帶了一篇題為「他們與蠢的距離」的剪報文章給吳敦義看，內容大致是在替王金平抱不平，質疑國民黨不但延後初選日程，原本說好的七三比制又改為全民調，讓韓國瑜可以不用主動報名初選，就可以黃袍加身。

國民黨中央今日安排「吳王會」，全程都比照日前的「吳韓會」相同規格與模式辦理，在場有副主席曾永權、郝龍斌坐陪，吳敦義一進入主席會客室看到王金平，就笑說兩人今天「不約而同」，都沒有打領帶，並強調兩人是幾十年的朋友，在會談一開始先營造熱絡的氣氛。（10:49更新）

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