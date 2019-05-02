韓國瑜被KUSO與七龍珠佛利沙合體 網友：快用龜派氣功打

2019-05-02 08:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前談及台灣未來展望時，一句「征服宇宙」說撼動網路，臉書粉專只是堵藍po出韓國瑜變身卡通七龍珠的佛利沙KUSO照，誘發網友議論，有網友妙回：快用龜派氣功打他。

佛利沙是卡通七龍珠中的反派角色，是一個強行接管行星轉售的銀河暴君、被稱作「宇宙帝王」，被形容是宇宙中最強的存在，也是構成七龍珠故事在納美克星時的反派。

高雄市長韓國瑜上月30日參加前總統馬英九辦公室主辦的圓桌論壇，談及台灣未來展望時，他認為必須要「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，征服宇宙口號一出又引發各界議論，網路上也陸續出現許多KUSO照，台北市長柯文哲還酸「是看了哪本漫畫才這樣？」。

韓國瑜事後受訪時被問到「要怎麼征服宇宙？」，他指出這是給小朋友四句話，希望他們記在心裡，要心懷大志，台灣下一代小朋友好好培養國際移動能力，千萬不要忘記兩岸交流，跟世界的服務跟貢獻，甚至未來整個宇宙的尋奇、探險都可能，所以就用這四句話希望小朋友記在心裡面如此而已！

網友留言，「那...台灣的超級賽亞人在哪？」、「好險這隻沒有彈手指能力！」、「宇宙破壞神大爆笑」、「 用唬爛術蒸熟宇宙，洗腦外星人」。

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