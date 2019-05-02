郭台銘進白宮：向川普報告威州投資案從未生變

2019-05-02 06:46

首次上稿：06:45

更新時間：07:46

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘美東時間1日傍晚進入白宮，外媒消息指郭台銘將與美國總統川普會面，會前郭並未透露是否會見到川普、以及會談的內容。會後郭台銘於接受媒體訪問時則表示，本次入白宮會見川普，主要是就富士康在威斯康辛州的投資案進行報告，並強調威州投資案從未生變。郭也提到，他與川普有談到參選總統一事，強調自己要做一個「Peace Maker」而不是「Trouble Maker」，並指川普笑回這不是一個好JOB（工作）

郭談參選總統 川普：這不是一個好JOB

郭台銘30日在參加活動後曾提及，將趕飛機向東行，《美聯社》報導引述威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers）指出，郭台銘將和川普會面，並笑稱不知兩人會談內容。

郭的臉書粉專小編今也在臉書放上郭台銘「人在白宮」前的照片，甚至寫下「最近是不是流行爆雷」、「讓台灣再次偉大（MakeTaiwanGreatAgain）」等內容。

綜合媒體報導，美東時間1日上午，郭台銘於白宮附近輕裝現身，面對媒體詢問，郭台銘僅表示下午才會進白宮，但是否會見到川普，以及會談的內容，郭台銘則一律回應「不能講」、談完會再跟大家分享。郭台銘戴著可見美國與中華民國國旗的帽子步行進入白宮，並在會前透露，明日將前往威州。

郭台銘在會後受訪時表示，本次進入白宮是就富士康在威斯康辛州的投資案對美國總統川普進行報告，郭除感謝川普給機會，也強調鴻海有信譽，威州投資案從未生變。

郭台銘也提到，他與川普也有談及自己參與國民黨內總統初選一事，並強調自己會多帶一點產業到美國，並增加與美國的貿易，郭還稱，自己要做一個「Peace Maker」而不是「Trouble Maker」。郭也提到，對於郭有意角逐總統之位，川普則是笑稱這不是一個好JOB（工作）。

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