郭台銘稍晚進白宮 是否見川普不願多談

2019-05-02 00:33

〔中央社〕鴻海集團董事長郭台銘上午10時許輕裝簡便的到白宮附近散步，面對媒體詢問時，他表示，下午才會進白宮。另對於是否會見美國總統川普及會談內容，郭台銘則表示不方便多談。

郭台銘此次赴白宮會談，據信和鴻海在威斯康辛州投資案有關。美聯社引述威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers）指出，郭台銘將和川普會面，但不知道兩人會談些什麼。威州人士未參與會談。

郭台銘一行人今天上午吃完早餐輕裝出行，美東時間上午10時多，前往白宮附近散步。對於媒體詢問，郭台銘表示，下午會進白宮；但是否見川普，是談威州投資還是台美關係，他則一律回應「不能講」，談完會再跟大家分享。

至於此行會待多久，郭台銘也同樣不回應，僅表示現在行程保密些，排了很多行程。他今天早上4點多才到，睡到7點多，吃完早餐出來散步後，要回去排行程。

談及國民黨總統初選是否有信心，郭台銘表示，回台灣再談，在美國不方便多說。至於民調，他則表示，現在努力把該做好的事做好。其餘的就是他日前在台北說的，希望台灣能夠獲利，美國要達標，中國轉型成功。

他指出，台灣要獲利，不要在兩個大國貿易之間變成一個什麼都不做的，或者變成被動式參與。台灣要主動抓到機會。民調是暫時的，他想要替台灣在這場重要的全球經濟結構調整過程中，為台灣在未來能扮演的角色盡一份心力。

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