台南市公共債務622億元 平均每人負債3.3萬元

2019-05-01 21:26

［記者劉婉君／台南報導］台南市財稅局今天在市政會議公布台南市最新的公共債務金額，截至3月底為622億元，其中長期債務530億，短期債務92億，台南市民平均每人負債3.3萬元。

中央公布財政紀律法，中央及地方政府在今年5、6月編列明年預算時，就必須遵守相關規定，台南市政府市政會議今天在會中檢討財政紀律法對台南市的影響，並公布3月最新的舉債情形。

財稅局長表示，到今年3月止，台南市的未償債務餘額為530億元，依照公共債務法規定，台南市每年雖得新舉債的額度為130.79億元，但今年市府編列平衡預算，不會舉債，台南市的債務狀況，在財政部分級管理中屬於輕度管理。

陳柏誠表示，「財政紀律法」整合預算法、公共債務法、地方制度法、財政收支劃分法等財政紀律相關規範，為確保國家財政健全發展、維持適度的支出規模，嚴格控制預算歲入出差短及公共債務餘額，於謀求國家永續發展之同時，落實財政紀律。

台南市在縣市合併時總體債務金額為1007億，在前任市長賴清德任內堅守財政紀律原則下，截至今年3月底總體債務金額已降為776億，減少231億債務，市長黃偉哲指示各局處在明年房屋稅將順應民意而減少23億元時，對於重大支出應努力開源節流，謹慎評估效益，合理運用稅收，不論遭受任何壓力都要依法行政，在法律允許的範圍內，追求市民的最大利益。

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