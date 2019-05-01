賴清德：接受黨中央總統初選規劃期程

2019-05-01 19:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今討論總統初選選務工作日程，雖然黨中央提出日程草案於中常會討論，但中常會今仍未敲定時程，而決議由總統初選五人協調小組時程按報告案內容，再與雙方參選人協調，日程及政見會、民調相關細節待5月22日召開中執會確認。對此，前行政院長賴清德以聲明表示，他接受黨中央今天所提出關於初選的規劃期程。

民進黨中央黨部擬定總統初選時程草案，提報中常會討論。然而草案原為討論案，後改列「報告案」。報告案內容為，5月22日總統初選協調截止，5月24日至26日舉辦政見發表會，5月27日至5月31日執行總統初選民調，6月5日中執會公告總統提名人名單。

民進黨秘書長羅文嘉會後指出，爭取勝選是最高目標，但勝選必須在三個前提，是黨內民主機制、團結共識、才能有達成勝選目標，三位一體。

賴清德則發出聲明表示，感謝黨中央對民主機制的堅持，並且認同勝選三前提：黨內民主機制、團結共識、才能達成勝選目標。

賴清德聲明表示，他接受黨中央今天所提出關於初選的規劃期程。他會堅定的一步一步走下去

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