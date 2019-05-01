約聘僱人員勞動節沒假 徐巧芯：柯市府這局處最多

2019-05-01 21:34

〔記者郭安家／台北報導〕今天是五一勞動節，台北市長柯文哲於臉書暢談勞權政策，不過台北市議員徐巧芯指出，台北市政府有1379名約聘僱人員卻不能放假！而北市府最多約聘僱的局處前5名是社會局、衛生局、捷運局第二區工程處、捷運局第一區工程處及工務局新工處，呼籲市府增加約聘人員福利。

根據統計，社會局約聘人員有 218人、占總比利15％；衛生局132人、占9.5％；捷運局第二區工程處115人、占8.3％；捷運工局第一區工程處103人、占7.4％；新工處98人、占7.1％。徐巧芯說，數據很清楚看到，社會局的約聘僱比例相當高，佔了總體的15％！建議市府定期檢討，確保短期約聘僱人員不會變成長期勞工。

徐巧芯指出，全台近3萬名公部門的「約聘僱人員」，福利不如公務員，又不受「勞基法」保障，很多根本已從從短期人員變成長期勞工，他們不能享有公務員福利，也不適用最低標準的「勞基法」。

徐巧芯也說，北市府人事處向她坦言，這些約聘人員雖參加勞保，但是依「聘用人員聘用條例」統一規定，且非勞工身分，因此5月1日不能放假；事後也無補假或其他救濟。她說，這個責任更得由整個國家的中央政府和地方政府一同面對。

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