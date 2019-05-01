立院初審 觀光、民宿業未依規定投保 最高罰50萬

2019-05-01 14:44

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院交通委員會今初審通過「發展觀光條例部分條文修正草案」，未來觀光旅館業者、觀光遊樂業及民宿經營者，若為依規定辦理責任保險者，最高可處50萬元罰鍰，主管機關並應令限期辦妥投保，屆時未辦妥者，得廢止其營業執照或登記照；另，條文也針對「民宿」進行更細緻定義。

立院交委會今排審「發展觀光條例部分條文修正草案」，邀請交通部常務次長祁文中、觀光局長周永暉等官員報告並備質詢。

民進黨立委鄭寶清等人提案指出，觀光旅遊意外不時發生，若業者未進行投保，罰鍰金額僅為3萬元以上15萬元以下，恐未能反映業者未投保的潛在重大傷害。為提升民眾觀光旅遊保障，並確保旅遊團員發生意外事故時，能獲妥善賠償，因此參考「公路法」規定，建議將罰鍰金額提升至10萬元以上50萬元以下。

對此，交通部表示，「公路法」所規定的客運業者，需經年在路上駕駛、穿梭，其營業風險較高；就不同風險事務做不同的規範，有其合理性與必要性。建議罰鍰金額下限維持3萬元，至於上限可提高至50萬元。經在場立委與官員討論後達成共識，修正為「罰鍰金額為3萬元以上50萬元以下」。

此外，為避免不肖業者刻意隱瞞消費資訊，哄抬價格以及詐欺旅客等情事，會中也通過民進黨立委黃國書等人提案的增訂條文，明定主管機關應就業者所提供的商品及服務資訊，定期調查及資料收集，並按月揭露，以維持觀光地區整體交易秩序。

會中另通過臨時提案，有鑑於部落居民與外地遊客之爭議，為確保原住民族土地擁有、利用與管理模式的權利、對自然生態環境最低的影響與永續，同時亦能保障外地遊客的權益，建請觀光局協同原民會盤點相關法規，並於二個月內就管理機制建立辦理情形，以書面報告回覆向交委會。

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