獨家》吳總首打臉韓總！ 「要幸福」更勝「發大財」

2019-05-01 14:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前北農總經理吳音寧卸下職務後回到彰化，昨日難得公開露臉，她出席「溪州尚水農產公司」舉辦的「稻浪餐桌」活動，首度提出「要幸福」概念，今天她進一步說明，「發大財」已淪為「政治口號」，韓國瑜並沒有提出「發大財」的具體政策，他上任後做的就是把市場接到中國去，「這究竟是發誰的財？」而台灣底層一直存在「要幸福」的聲音，沒被看見，政府要維繫的是「縮小貧富差距」，「要幸福」更勝「發大財」。

吳音寧說，「發大財」是一種「政治口號」，這出自政治人物之口是非常空泛，它雖打到每個人的心坎，但人民應該探究的是「你要怎麼幫大家發大財？」

她說，這個口號的脈絡可以指向80年代的台灣中小企業竄起，庶民經濟水漲船高，「台灣錢淹腳目」、股市上萬點的年代，那種「全民發大財」的年代深植台灣人的心理，政治人物用一句口號把它喚醒，但問題是現今的全世界的經濟結構就已改變，延用舊式的「拚經濟」模式可能只好到既得利益者，就像郭台銘的富士康，規模很大，但勞動條件並没有隨著時代而提升。

她說，全球化和資本主義的擴張，讓富者越富、貧者越貧，現在每個國家面對的難題都是「財富分配不均」而不是「發大財」，以現今的政經結構，「發大財」只可能讓資本家獲利，讓富者越富。

吳音寧說，「發大財」會觸動人心，是來自於「比較」，其實大家的生活都還可以，但「相對剝奪感加劇了」，你會思考「為什麼有些人可以不斷買房、買名車、常出國...？」，一般人想要買房得一輩子省吃檢用，台灣真正的問題是「貧富差距越來越大」。

吳音寧指出，政治人物提出「發大財」口號，可能讓不知情的民眾把心理的苦投射在他身上，問題是這些政治人物要發大財的手段只可能讓貧富差距持續擴大，因為他只是在找市場，沒有讓台灣現有的競爭力提升。

她說，「要幸福」其實一直存在台灣的社會，不管勞工或農民殷切期盼的就是要快樂、要幸福，要在這裡安身立命，錢當然是基本的，但生活的價值絕對不是把「發大財」擺第一，從政治人物口中講出來，人民更要檢視他的實踐方式，如果把發大財寄託於中國這個「大市場」，那很有可能貧富持續擴大，真正的「發大財」的手段應該是厚植國家的實力，確保台灣的競爭力，才能讓大家有飯吃。

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