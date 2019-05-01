謝志偉：最佳的挺獨不是挺獨，而是反統

2019-05-01 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文、前行政院長賴清德在民進黨總統初選相互爭鋒，引發外界高度關注，我國駐德大使謝志偉對此在臉書發文，指成功捍衛台灣利益、自由民主的小英，正是國民黨及中共的眼中釘，國民黨及中共「怕的也是她」，因此對他個人來說，不是他不支持賴，但小英若被取代，就遂了國民黨及老共的心願。

謝志偉於臉書發文指出，目前台灣正遭受中國及台灣挺武促統者的交相迫，近期許多人都很關心他如何看台灣，他首先提及民視政論節目《政經看民視》日前遭停播一事，指最近各型媒體紛紛趁機指控「小英放縱統派電視台，卻關掉政經」，但謝志偉認為，把「政經」下架的帳硬栽到小英或陳菊的頭上，不但昧於事實，也不公平，因為民視前董座郭倍宏若還在，政經不會下架，而讓郭「被下架」的，其實是民視董事會，他強調不能「因為假設小英一定不喜歡『政經』，就一口咬定是被她幹掉的」。謝也提到，把「政經」下架的帳硬栽到小英或陳菊的頭上，不但昧於事實，也不公平。

謝志偉也說，反觀《政經》打小英（政府）打到讓人覺得「已超過監督或鞭策而是要置之於死地並取而代之」，甚至認定小英「台灣認同不足，甚至是男版馬英九」，但他認為自己完全能體會小英的立場，像以「正名」之事來說，「官方要作在國際上自己自自然然能作的事，不讓國際對『自由民主的Taiwan』的支持被中國轉移到『統獨之爭』上！」他認為最佳的挺獨不是挺獨，而是反統，畢竟就連促統者也都拿「反獨」當擋箭牌，而目前在台灣絕對還是挺獨者少於拒統者，因此他主張台派要萬眾一心，呼籲所有珍惜台灣自由民主得來不易的人都要站出來「拒統救台灣」。

針對部分人將「司法改革」定在「赦扁與否」上，謝志偉則表示「要求小英現在就特赦已是保外就醫的阿扁是既救不了阿扁，也傷了綠營之舉」、「特赦一事一定要在大選前形同勒索地強力要求、甚至作為投不投小英一票的『交換』條件嗎？這是冤了小英、害了阿扁的作法啊！」

謝志偉也指出，小英成功地捍衛了台灣利益、自由民主，老K及老共的眼中釘是小英，「怕的也是她」，只要換掉她，他們就達到目的，因此對他個人來說，不是他不支持賴，而是小英若被取代，反而是遂了老K及老共的心願，但此時此刻最重要的是一起對抗國内外所有威脅台灣的人、勢力及政黨。他在文末也提醒「台灣人啊！一次不夠嗎？票太多嗎？除以二還有找嗎？！」

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