獨家》政院核定：明年放假115天 228連假3天、中秋4天

2019-05-01 10:21

〔記者李欣芳／台北報導〕據悉，行政院長蘇貞昌已正式核定明年政府行政機關辦公日曆表，蘇揆採納人事行政總處提報的建議案，明年228連續假期放3天假，將比今年少1天假，明年中秋連假則放4天假，將比今年中秋連假多放1天假，民眾可及早規劃明年中秋連假等出遊日期，至於全年公務機關放假日數，仍維持115天不變。

人事行政總處已接到蘇揆核定的公文，目前正在內部作業中，最快將在今天下午公布明年全年的放假日數及補班日期。

蘇貞昌核定，明年228連續假期放3天假，由於明年228當天是週五，加上隔天是週末假日，因此放3天假，不必補班。

有關中秋連假，明年中秋節是10月1日，由於當天是週四，因此調整為隔天週五放假，加上週末假日，明年中秋連假共有4天，相較於今年的中秋連假從9月13日開始只有3天，明年中秋連假多放1天假，但必須補班，人事行政總處將公告補班日。

至於明年的清明連假，則與今年相同，一樣是放4天假。

蘇揆4月26日宣布，明年農曆年起春節連假最少7天，甚至未來10年中有一年可到10天。根據規劃，明年除夕為1月24日，因此明年農曆春節將從23日小年夜開始放至少7天。

據悉，由於過去曾有主題樂園業者，促銷228連續假期，遭抨擊為消費228，有228家屬認為228是國殤日，放連假容易失去歷史傷痛的嚴肅紀念意義，不過，明年228連假只有3天，人事總處表示，連假要如何放，各界都有不同意見，人事總處未來會再評估。

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