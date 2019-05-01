蘇貞昌：警消海巡就醫免掛號費今起實施

2019-05-01 08:24

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是5月1日，警、消、海巡與空勤人員從今天開始，就醫將比照軍人免收掛號費，估計至少有12萬人受惠。行政院長蘇貞昌今天一大早宣布這個好消息，他說，從今天開始，警察、消防、海巡、空勤同仁的醫療待遇，與國軍一起同等提升。在掛號費、健保部分負擔，還有病床就診方面，都給予同等優惠。

蘇貞昌上午透過官方line群組表示，為了感謝所有維護社會安定的同仁沒日沒夜的辛勞，政府要給守護我們的人更多守護、給照顧我們的人更多照顧！

他還向大家問候說：「早安！您有沒有在警消、海巡或者是空勤單位服務的朋友呢？快分享這個好消息給他們！」。

蘇貞昌今年1月底宣布，未來警、消及海巡人員包括退役人員，在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門診與急診免收掛號費，並由兩系統醫院自行吸收所需的2900萬元經費，另在兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健檢折扣，都比照軍人。

政府也將補助海巡、警察及消防現職人員到全國醫療院所的門診與住院的健保部分負擔，年經費約1.9億元，今年以第二預備金支應，明年起回歸各部會預算編列。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/