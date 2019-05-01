高中生要問總統：中國統戰採取資訊戰要如何抵禦？

2019-05-01 07:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統下週六將與高中生對話，有三百多位學生已先行提問，除學測或教育等學生關注議題外，還有很多高中生就目前政治及兩岸問題發問，許多學生直問：「中國對台灣的統戰日益增長，更採取了資訊戰，請問目前台灣假新聞如此氾濫的情況下，政府該有何作為來抵禦？ 」

蔡總統也在官方LINE說，她邀請全國高中生參加由今周刊主辦的論壇「青春破框」，讓我們互相切磋，並告訴她屬於年輕世代的聲音，當然她也會告訴你當總統的心聲！

在蔡英文上任總統後，每一年都會與高中生對話，今年是第四屆。

主辦單位並開放學生先在網路上提問，有學生就問，觀察總統的造型總是千篇一律，請問您是否有意願在此次任期的最後一年改變外界對您服裝的刻板印象呢？

在教育方面，有高中生問，本土語言及第二外語都是國中小教育的重點，請問總統該如何在延續本土文化和提高國際競爭力中取得平衡？

在政治議題方面，來自善化高中的學生提問：「自從徵兵體系改為募兵制以後造成兵力短缺而中共軍機也頻頻擾台，請問總統是否有意要恢復徵兵制？ 」

另有學生問：總統在維護自由的同時，將如何應對具統戰意圖的資訊戰行為（包括但不限於:收購粉專、散布假消息）？

鳳新高中的學生也問總統，在最近荒謬的假新聞漫天飛舞的時代，身為學生的我們應該要做些什麼才能避免被誤導呢？ 同樣來自鳳新高中學生也問：最近假新聞及中資大量滲透台灣，請問總統有何較強硬的作法能掃除問題以及在2020台灣將面臨的最壞情況 ？

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