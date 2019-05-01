《同性結合專法》違憲？ 一張圖疑曝「歧視合法化」

2019-05-01 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕524同婚立法大限將至，同婚專法本週四（5月2日）也要展開首波協商，然而，有民間宗教團體卻悄悄推動新版同婚法案，提出多項修正建議，並以「同性結合」字眼替代「同性婚姻」。對此，網紅「四叉貓」劉宇今（30日）在臉書發文，指出《同性結合專法》若通過，未來老師在課堂上直接教學生同性戀是錯誤的，也不構成歧視。

劉宇表示，如果《同性結合專法》草案通過，未來任何人在宗教、自由言論、教育及工作領域中，表達或教導不贊同「同性結合」的言論，都不會構成歧視，包含老師在課堂上告訴學生同性戀有錯等等，「先立一個歧視的法案，接著在最後註明這些行為不算歧視，真是好棒棒喔！」

劉宇挑出《同性結合專法》草案內容其中2項條文進行解釋，其中第8條提到，檢察官、社福團體、三親等內血親有權「不承認」一段同性結合關係，一旦被視為是「假結合」，其關係就會「不成立」；此外，第27條提到，老闆在公司訂定反同性戀規定、老師在課堂上教導學生反對同性結婚、以宗教名義宣導同性戀為不正常等言行舉止，均不構成歧視。

據悉，《同性結合專法》是由宏達電董事長王雪紅捐助的「信望愛基金會」和其胞姐王貴雲的「基督教異象事奉展望會」團體共同推動。

此文一出，引起網友熱烈回響，紛紛表示「違憲了」、「標準歧視法」、「真的很噁心」、「這跟現行法律衝突了吧？一堆立法委員連法律都不懂是在搞什麼鬼」、「雪紅與惡的距離」、「這個如果他們施壓通過，那我也已經可以看到2020的結果，就是直接共產獨裁統治了」。

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