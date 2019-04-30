回批宋楚瑜 蔡英文：不接受一國兩制 台灣是選總統不是特首

2019-04-30 21:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日以軍禮和國宴，迎接瓜地馬拉總統莫拉雷斯的到訪，下午則是馬不停蹄下鄉，跟基層民眾互動。回來看到部分媒體在討論關於「台灣是不是中國的一部分？」以及「一國兩制」的新聞，總統表示有點匪夷所思。

新華社昨天刊登親民黨主席宋楚瑜的專訪，文中指出宋楚瑜贊同一國兩制台灣方案，相關報導引發國內政壇譁然。但親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今天稍早指出，這應該是誤解，宋楚瑜完全沒提到一國兩制。

蔡英文今晚在臉書指出，事實很清楚，中華民國總統，是由2300萬台灣人民選出來，不是14 億人。我們選的是總統，不是省長更不是特首。我是總統，也是三軍統帥，守護台灣主權不被併吞，就是我的工作。

蔡總統說，在今年1月2日回應習主席時就重申：台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。台灣，是2300萬台灣人民的台灣。自由民主、主權尊嚴，就是台灣人民生活的方式，沒有什麼「兩制」，這個議題可以到此為止，不需要討論，這就是她的答案。

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