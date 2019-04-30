柯市府捲土重來賣12塊地 買家不乏富邦、日勝生...

2019-04-30 19:23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市財政局拋售多筆畸零地、民眾所占用的市有地，引來爭議，去年已被市議會打槍。今年議會逾1/3為新科議員，財政局又捲土重來將拋售12筆土地，而買家包括富邦集團、日勝生轉投資的新秀閣飯店、營造廠及不知名的占用戶，今議會財建委員會議員將富邦等2購地案打槍，但其餘10案明天將於議會二讀會闖關。

明天闖關10案面積共約227坪，地點不乏新北市板橋江翠水岸特區、北市城中市場及師大路精華區、或北投新秀閣飯店旁的畸零地等地。另依慣例，畸零地及占用地周邊有都市更新案，北市府不予讓售，但承德路與五原路口仍有市有地占用人，趕在都更公聽會提出申購，也未被剔除申購資格。

至於富邦人壽則申購公館路57坪工業區、公告現值每平方公尺10.5萬元（每坪約3.17萬元）；外界疑慮未來變更住宅區，可蓋豪宅獲利。財政局官員於議會解釋，都發局已確認該處目前沒有要變更土地，富邦也取得都發局核發的土地合併使用證明，不會不受理；但議員認為周邊的奇岩新社區每坪逾100萬元，認為售地價格太低，予以打槍。

媒體也質疑板橋江翠水岸28坪土地，沒有開發計畫為何還要賣？財政局官員脫口表示，該處都是重劃區空地，北市府無法單獨建築，旁邊建商根本沒在蓋，「賣給人家養地啊！人家要蓋也OK啊，反正是用市價賣」

至於為何不保留土地參與民間都更或進行公辦都更？財政局官員說，出售前，北市府會檢討該地所在有無都更計畫，就是沒有都更案，且基於簡化行政管理、符合「台北市市有財產管理自治條例」規定1970年前占用者即可讓售。

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