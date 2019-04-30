韓國瑜願被動納入 國民黨擬7月1次全民調敲定總統人選

2019-04-30 18:09

〔記者施曉光／台北報導〕在高雄市長韓國瑜今日表態願意被動納入黨內總統提名民調機制後，國民黨組發會主委李哲華受訪指出，近日將研擬第十五任總統特別提名辦法、提名作業期程與要點等草案，送中常會通過，站在業務單位立場，草案將朝以一次性的全民調做為提名依據，同時配合七月二十八日召開全代會通過提名總統候選人，預定七月中、上旬執行民調作業並產生藍營總統人選。

吳敦義從今日起陸續分別徵詢韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中等人對於初選遊戲規則看法後。李哲華指出，組發會將根據會談共識方向擬訂特別提名辦法草案，如果其他五人會談情況順利，最快八日中常會即可將特別提名辦法草案送中常會核備通過，十五日再送提名作業期程與要點草案送中常會通過。

李哲華表示，只要中常會通過特別提名辦法後，中央提名協調小組即可啟動運作，並評估決定有那些參選人納入民調，然後再邀參選人商談有關民調執行細節，以及預定舉辦北、中、南、東等四場政見會等問題。

他還說，在特別提名辦法草案中將明定採取全民調方式，而且是一次性的民調，排除滾動式民調作法，至於有關互比、對比的佔比仍維持各佔十五％、八十五％的過去慣例。

至於未來納入民調最終人數會有多少，有無可能再增加？黨內人士說，應該就是吳敦義在二十四日中常會提到的六個名字，數目不太可能再增加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/