向郭台銘喊話 朱立倫：不能單看科技經濟要拚全民經濟

2019-04-30 18:06

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫今下午出席馬英九基金會主辦的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議圓桌論壇，朱立倫發言時對也已表態選總統的鴻海董事長郭台銘喊話，一定要拚經濟，但要拚的經濟不能單看科技經濟、新創經濟，要拚的是全民經濟。

馬英九今舉辦重振台灣競爭力會議圓桌論壇，朱立倫、郭台銘、高雄市長韓國瑜等人都受邀參與，朱立倫發言表示，民進黨執政這幾年來讓見證到一個國家快速衰敗，最重要的原因是國家領導人沒有方向、沒有立場、沒有執行力，要成為中華民國總統最重要就是要執行力，但有執行力還不夠，要成為好的領導者，很重要是協調力，把不同意見整合在一起。

朱立倫說，政治最大特點是要整合不同意見，大家團結在一起，要有執行力、協調力、也要有領導力，有強烈企圖心，就是台灣要更好，中華民國要更強，但有這樣企圖心沒辦法達成目標，但民眾來自不同背景不同環境，有不同的想法，也要有同理心，才能真正領導一個政府，領導一個國家。

朱立倫特別提及郭台銘上午的演講，強調他很佩服郭台銘提到的科技、AI是未來的重點，但他只有對中間小部分認為要稍微修正一下，不能講台灣或者是全民不要拚經濟，一定要拚經濟，只是要拚的經濟不能單看科技經濟、新創經濟，要拚的是全民經濟，包含富民、庶民，拚經濟的成果才能讓民眾都感受到。

朱立倫說，台灣最大的特點是「吃軟不吃硬」，硬就是硬體設備，就像郭董成為台灣之光，但台灣不能單靠這個，要「軟硬兼施」 第一項就是新創經濟、第二是文化創意、第三是生活經濟，無處不是經濟。

朱立倫也提到，他在桃園、新北擔任地方首長16年，在桃園推廣拉拉山水蜜桃、在新北推萬里蟹，創造經濟價值，代表連吃都可以創造經濟。

朱立倫最後也指出，台灣要走出去，要讓世界走進來，國家領導人一定要提出來，呼籲台商回來，回到自己的家，讓我們年輕人有更多就業機會，大家一起來，台灣經濟才能夠走出未來。

朱立倫也表示，民進黨現在正在競選連任，一定會跟大家講說要怎麼改革，過去哪裡沒做好要怎麼改， 但「要下重肥，不如換新株」，讓台灣重新站起來，走出台灣未來的明天，國民黨一定是團隊，只能比好，不能比爛，共同以團隊的默契和努力為台灣加油。

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