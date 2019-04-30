吐瓦魯總理訪台 將見證兩國海員文件認證協定簽署

2019-04-30 17:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕友邦元首接力來訪！繼瓜地馬拉總統莫拉雷斯今天上午抵台後，今年與我建交40年的南太友邦吐瓦魯總理索本嘉（The Rt. Hon. Enele Sosene Sopoaga），今午亦率團來訪。外交部表示，兩國總統將共同見證簽署「海員文件相互認證協定」。

外交部今下午發布新聞稿，指出吐瓦魯總理索本嘉伉儷，帶領外交部長費尼卡索（Hon. Taukelina Finikaso）伉儷等一行共24人，今（30）起至5月5日來台訪問，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團在台停留期間將拜會總統蔡英文，並共同見證兩國交通部長簽署海員所持文件相互認證相關協定，外交部長吳釗燮伉儷也將於台北賓館接待訪團。

中華民國（台灣）與吐瓦魯國於1979年建交，今年滿40週年。外交部說，吐瓦魯為我國忠實友邦，長年在國際場域積極助我，例如吐瓦魯去年多次為我國發聲，支持台灣參與「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC）大會及世衛大會（WHA），今年也致函世衛組織（WHO）力挺台灣參與今年WHA。

外交部說，我國與吐瓦魯多年來在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、農業合作等領域合作密切，成果豐碩，深獲吐國朝野及人民肯定與讚揚。此次索本嘉總理再次率團訪台，更再次彰顯兩國邦誼篤睦及高層深厚情誼。

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